विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मनोज बागड़ी ने कहा कि छोटे कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना कांग्रेस में ही संभव है। यह सम्मान उनका नहीं बल्कि प्रदेश और रेवाड़ी के प्रत्येक कार्यकर्ता का है। उन्होंने केंद्र व प्रदेश सरकार की नीतियों को जनविरोधी बताते हुए दावा किया कि 2028 में राजस्थान और 2029 में केंद्र व हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी।शहरी जिलाध्यक्ष प्रवीण चौधरी, ग्रामीण अध्यक्ष सुभाष छाबड़ी और एससी विभाग जिलाध्यक्ष रमेश ठेकेदार ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि मनोज बागड़ी ने दलित समाज को एकजुट कर संगठन मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के बाद राजस्थान में भी दलित समाज कांग्रेस को मजबूती देगा। अन्य वक्ताओं ने भी उन्हें जमीन से जुड़ा मेहनती कार्यकर्ता बताया।इस मौके पर महिला जिलाध्यक्ष राजरानी, पूर्व जिलाध्यक्ष दीवान सिंह चौहान, जिला उपाध्यक्ष देवकीनंदन, प्रशांत सोनी, जिला सचिव अरविंद दिसोदिया, पूर्व बीईओ जवान सिंह मेहरा, सतीश कुमार बंधु, पूर्व प्रदेश प्रवक्ता ओमप्रकाश डाबला और प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल फांडन सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।