विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अब पुलिस ने अकबर अली को अदालत से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर गिरफ्तार किया है। उसे दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है।गांधी नगर निवासी विजय जैन ने 20 अप्रैल को थाना शहर में शिकायत दर्ज कराई थी कि भैंरू चौक पर उनकी सर्राफा दुकान है। 18 अप्रैल को दो व्यक्ति दुकान पर आए और पहले 450 रुपये में चांदी का ताबीज खरीदा।इसके बाद उन्होंने सोने की कान की बालियां दिखाने के लिए कहा। दुकानदार ने बताया कि उनका बेटा दो घंटे बाद आकर बालियां दिखाएगा, लेकिन दोनों ग्राहक जिद करने लगे। इस पर उन्होंने सोने की बालियों का पैकेट उनके सामने रख दिया। दोनों ने दुकानदार को बातचीत में उलझा लिया।अगले दिन दुकानदार के बेटे सौरभ जैन को सामान दिखाते समय बालियों का पैकेट गायब मिला। सीसीटीवी फुटेज देखने पर पता चला कि एक व्यक्ति ने चुपके से पैकेट अपनी पैंट की जेब में डाल लिया था। पैकेट में 6 जोड़ी सोने की बालियां और 2 जोड़ी झुमकी थीं।पुलिस ने पहले आरोपी हसन अली को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 7 जोड़ी सोने के आभूषण बरामद किए थे। अब अकबर अली की गिरफ्तार किया गया है।