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Rewari News: दीपावली की रात पांच स्थानों पर कड़बी, कूड़ा और तिरपाल में लगी आग

Mon, 09 Nov 2026 11:29 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Mon, 09 Nov 2026 11:29 PM IST
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On the night of Diwali, fires broke out in five locations, involving dry fodder stalks, trash, and tarpaulins.
रेवाड़ी। दिवाली की रात अलग-अलग स्थानों पर आग की पांच घटनाएं हुईं। बावल और बुड़ौली गांव में कड़बी में आग लगने से किसानों को नुकसान हुआ। वहीं, धारूहेड़ा, रेवाड़ी शहर और शहबाजपुर गांव में आग की घटनाएं हुईं।
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दमकल अधिकारी संजय ढिल्लो ने बताया कि बावल सरकारी अस्पताल के सामने करीब ढाई एकड़ में रखी कड़बी में आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया। इस घटना में किसान की काफी कड़बी जल गई।
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बुड़ौली गांव में भी करीब दो एकड़ में रखी कड़बी आग की चपेट में आ गई। यहां भी आग लगने से किसानों को नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा धारूहेड़ा क्षेत्र के नंदरामपुर बास में कूड़े में आग लगने की घटना सामने आई। रेवाड़ी शहर में रेलवे रोड स्थित एक दुकान की छत पर रखे तिरपाल में आग लग गई। वहीं शहबाजपुर गांव में ईंधन में आग लगने की सूचना मिली।
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दिवाली पर पटाखों और आतिशबाजी के कारण आग लगने की आशंका बनी रहती है। ऐसे में दमकल विभाग की टीमें अलर्ट रहीं। हालांकि जिले में अलग-अलग स्थानों पर आग लगने की घटनाएं हुईं, लेकिन कोई बड़ी आगजनी की घटना सामने नहीं आई। इस बार राहत की बात यह रही कि आग ने किसी बड़े क्षेत्र या प्रतिष्ठान को अपनी चपेट में नहीं लिया।
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