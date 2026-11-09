Rewari News: दीपावली की रात पांच स्थानों पर कड़बी, कूड़ा और तिरपाल में लगी आग

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दमकल अधिकारी संजय ढिल्लो ने बताया कि बावल सरकारी अस्पताल के सामने करीब ढाई एकड़ में रखी कड़बी में आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया। इस घटना में किसान की काफी कड़बी जल गई।बुड़ौली गांव में भी करीब दो एकड़ में रखी कड़बी आग की चपेट में आ गई। यहां भी आग लगने से किसानों को नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा धारूहेड़ा क्षेत्र के नंदरामपुर बास में कूड़े में आग लगने की घटना सामने आई। रेवाड़ी शहर में रेलवे रोड स्थित एक दुकान की छत पर रखे तिरपाल में आग लग गई। वहीं शहबाजपुर गांव में ईंधन में आग लगने की सूचना मिली।दिवाली पर पटाखों और आतिशबाजी के कारण आग लगने की आशंका बनी रहती है। ऐसे में दमकल विभाग की टीमें अलर्ट रहीं। हालांकि जिले में अलग-अलग स्थानों पर आग लगने की घटनाएं हुईं, लेकिन कोई बड़ी आगजनी की घटना सामने नहीं आई। इस बार राहत की बात यह रही कि आग ने किसी बड़े क्षेत्र या प्रतिष्ठान को अपनी चपेट में नहीं लिया।