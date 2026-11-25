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परीक्षा को लेकर पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय नैचाना ने अभ्यर्थियों और अभिभावकों को जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। विद्यालय के प्राचार्य सुरेंद्र कुमार ने विद्यार्थियों को समय रहते प्रवेश पत्र प्राप्त करने की सलाह दी है, ताकि परीक्षा के दिन किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।कक्षा छठी में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी के पास प्रवेश पत्र होना जरूरी है। विद्यार्थी अपना प्रवेश पत्र पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय नैचाना, जिला रेवाड़ी से प्राप्त कर सकते हैं।इसके अलावा अभ्यर्थियों को ऑनलाइन प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सुविधा भी दी गई है। इसके लिए उन्हें विभागीय पोर्टल पर जाना होगा। पोर्टल के माध्यम से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर उसका प्रिंट प्राप्त किया जा सकता है।विद्यालय प्रशासन के अनुसार, कई बार तकनीकी कारणों से ऑनलाइन प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में परेशानी आ सकती है। ऐसे में अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि किसी विद्यार्थी का प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं हो रहा है या उसे प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं हुआ है तो वह सीधे जवाहर नवोदय विद्यालय नैचाना में संपर्क कर सकता है।वर्जन :अभिभावकों से अपील की गई है कि वे परीक्षा से पहले अपने बच्चों के प्रवेश पत्र अवश्य प्राप्त कर लें। जिले के 17 परीक्षा केंद्रों पर 6302 विद्यार्थियों के शामिल होने को देखते हुए अभ्यर्थी अंतिम समय का इंतजार न करें। प्रवेश पत्र से संबंधित किसी भी समस्या के समाधान के लिए वे अपने विद्यालय से संपर्क कर सकते हैं।-सुरेंद्र कुमार,प्राचार्य