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3 फरवरी 2025 को शहर निवासी एक व्यक्ति ने थाना सदर में शिकायत दी थी कि उसके साले की करीब 16 वर्षीय बेटी छह माह पहले उनके घर आई थी। 3 फरवरी की रात करीब ढाई बजे उनकी पत्नी ने उठकर देखा तो नाबालिग अपनी चारपाई पर नहीं थी। विज्ञापन

परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। इसके बाद पुलिस ने अपहरण की एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की थी।

पुलिस ने जांच के दौरान नाबालिग को बरामद कर लिया था। इसके बाद दर्ज कराए गए बयान में नाबालिग ने दुर्गेश पर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोप लगाए थे। 3 फरवरी 2025 को शहर निवासी एक व्यक्ति ने थाना सदर में शिकायत दी थी कि उसके साले की करीब 16 वर्षीय बेटी छह माह पहले उनके घर आई थी। 3 फरवरी की रात करीब ढाई बजे उनकी पत्नी ने उठकर देखा तो नाबालिग अपनी चारपाई पर नहीं थी।परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। इसके बाद पुलिस ने अपहरण की एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की थी।पुलिस ने जांच के दौरान नाबालिग को बरामद कर लिया था। इसके बाद दर्ज कराए गए बयान में नाबालिग ने दुर्गेश पर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोप लगाए थे।

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रेवाड़ी। नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. मैनपाल रामावत की अदालत ने आरोपी दुर्गेश को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।