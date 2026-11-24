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एसपी कार्यालय की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पुलिस को मंगलवार को सूचना मिली थी कि शराब ठेके पर काम करने वाले सेल्समैन के पास अवैध हथियार है।इसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर दबिश देकर उसे काबू कर लिया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक देसी पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए। हथियार का वैध लाइसेंस मांगने पर आरोपी कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सका। पुलिस अब हथियार के स्रोत और अन्य संभावित जानकारियों के संबंध में पूछताछ कर रही है।