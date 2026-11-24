Rewari News: पिस्तौल और दो कारतूस के साथ शराब ठेके का सेल्समैन गिरफ्तार
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Tue, 24 Nov 2026 11:35 PM IST
विज्ञापन
रेवाड़ी। गांव भुरथल जाट स्थित शराब ठेके के सेल्समैन को देसी पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी राजस्थान के भरतपुर जिले के गांव दातलोठी निवासी डिगंबर है।
एसपी कार्यालय की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पुलिस को मंगलवार को सूचना मिली थी कि शराब ठेके पर काम करने वाले सेल्समैन के पास अवैध हथियार है।
इसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर दबिश देकर उसे काबू कर लिया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक देसी पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए। हथियार का वैध लाइसेंस मांगने पर आरोपी कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सका। पुलिस अब हथियार के स्रोत और अन्य संभावित जानकारियों के संबंध में पूछताछ कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
एसपी कार्यालय की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पुलिस को मंगलवार को सूचना मिली थी कि शराब ठेके पर काम करने वाले सेल्समैन के पास अवैध हथियार है।
विज्ञापन
इसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर दबिश देकर उसे काबू कर लिया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक देसी पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए। हथियार का वैध लाइसेंस मांगने पर आरोपी कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सका। पुलिस अब हथियार के स्रोत और अन्य संभावित जानकारियों के संबंध में पूछताछ कर रही है।
विज्ञापन