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अब ग्रामीणों को सड़क निर्माण शुरू होने का इंतजार है। सड़क बनने से दोनों गांवों के बीच आवागमन सुगम होने के साथ आसपास के ग्रामीणों को भी राहत मिलने की उम्मीद है।इस सड़क निर्माण को लेकर विभाग की ओर से 14 अक्तूबर को निविदा जारी की गई थी। टेंडर जमा कराने की अंतिम तिथि 21 अक्तूबर निर्धारित की गई, जबकि 22 अक्तूबर को तकनीकी बोली खोली गई।निविदा प्रक्रिया में तीन एजेंसियों ने भाग लिया, जिनमें से दो तकनीकी रूप से योग्य पाई गईं। इसके बाद सबसे कम बोली लगाने वाली बहाला की द जई बाबा भैया कोऑपरेटिव लेबर एंड कंस्ट्रक्शन सोसाइटी लिमिटेड को कार्य आवंटित किया गया।खरखड़ा-खालियावास लिंक रोड के कुछ हिस्सों को पहले ही ग्राम पंचायत खरखड़ा और निजी भूमि मालिकों की ओर से टाइलें लगाकर पक्का करवाया जा चुका है।अब शेष सड़क के निर्माण के लिए सरकारी बजट से कार्य आवंटित होने के बाद मार्ग के बेहतर होने की उम्मीद जगी है। सड़क का निर्माण होने से दोनों गांवों के बीच आवागमन में सुविधा होगी और लंबे समय से सड़क को बेहतर बनाने की जरूरत भी पूरी होगी।निर्माण गुणवत्ता पर रहेगी ग्रामीणों की नजरटेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब ग्रामीणों की नजर निर्माण कार्य शुरू होने और उसकी गुणवत्ता पर रहेगी। 45 लाख रुपये से अधिक की लागत से बनने वाली सड़क में निर्धारित मानकों के अनुसार सामग्री का इस्तेमाल, सड़क की उचित मोटाई और निर्माण गुणवत्ता सुनिश्चित करना जरूरी है। ग्रामीण रविंद्र, विजय ने बताया कि अपेक्षा है कि विभाग निर्माण कार्य की नियमित निगरानी करे, ताकि सरकारी राशि का सही उपयोग हो और सड़क लंबे समय तक टिकाऊ रहे।वर्जनरास्ते के निर्माण को लेकर टेंडर प्रक्रिया अपनाई गई है। जल्द ही इस सड़क का निर्माण कराया जाएगा, जिससे दोनों गांवों के बीच आवागमन सुगम होगा।-ललित मोहन, एसडीओ, मार्केट कमेटी