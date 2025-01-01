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हालांकि सोने-चांदी के भाव ऊंचे स्तर पर होने के कारण इस बार ग्राहकों की पसंद हल्के वजन के आभूषणों की ओर रहने की संभावना है। सर्राफा कारोबारियों के अनुसार महंगे भाव के बावजूद शादी-विवाह और अन्य शुभ अवसरों पर आभूषण खरीदने वालों की जरूरत बनी हुई है।ऐसे में व्यापारी ग्राहकों की बजट संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हल्के वजन के आभूषण और नए डिजाइन तैयार करवाने पर जोर दे रहे हैं।व्यापारियों का कहना है कि शादी-विवाह के दौरान सोने के हार, मंगलसूत्र, अंगूठी, चेन, कंगन और चांदी के सामान की मांग बढ़ती है। इसी को देखते हुए दुकानदारों ने नए डिजाइन और अलग-अलग वजन के आभूषणों का स्टॉक तैयार करना शुरू कर दिया है।सर्राफा कारोबारियों को उम्मीद है कि विवाह सीजन के दौरान खरीदारी में तेजी आएगी और बाजार में रौनक लौटेगी। ग्राहकों की पसंद, बजट और बदलते डिजाइन के अनुरूप आभूषण उपलब्ध करवाकर कारोबार को गति देने का प्रयास किया जा रहा है।सर्राफा बाजार के व्यापारी जतिन ने बताया कि चांदी की कीमतों में आई गिरावट के कारण ग्राहक फिर से बाजार की ओर आकर्षित हो रहे हैं। अब कारोबार बढ़ने की उम्मीद है।व्यापारी दिनेश का कहना है कि यदि कीमतें इसी स्तर पर बनी रहती हैं या थोड़ी और कमी आती है तो आने वाले दिनों में बिक्री में और तेजी देखने को मिल सकती है। इससे न केवल सर्राफा बाजार को मजबूती मिलेगी बल्कि कारीगरों और छोटे व्यापारियों को भी लाभ होगा।