Rewari News: घंटा खेल महासंघ के पंजाब प्रदेश के अध्यक्ष बने जगपाल

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जगपाल ने अपना जीवन खेलों को समर्पित किया है। वह नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट पटियाला से प्रमाणित कोच हैं और वर्षों से विभिन्न खेलों में बच्चों को प्रशिक्षण देकर उनकी प्रतिभा निखार रहे हैं।जगपाल पंजाब एथलोन फेडरेशन के भी कई वर्षों से प्रदेश अध्यक्ष हैं। पंजाब के खेल जगत में उनकी पहचान है। नियुक्ति पर जगपाल ने घंटा खेल महासंघ के संस्थापक प्रदीप डागर एडवोकेट का आभार जताया। उन्होंने कहा कि वह महासंघ की अपेक्षाओं पर खरा उतरने और पंजाब में खेल गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी निष्ठा से प्रयास करेंगे।