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सेवानिवृत्त वन रेंज अधिकारी कमल सिंह के नेतृत्व में पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि लंबे समय से दूषित पानी की समस्या बनी हुई है, लेकिन अभी तक समाधान के लिए धरातल पर कोई काम शुरू नहीं हुआ है। इससे आसपास के ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि आखिर इस समस्या का समाधान कब तक होगा।जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि समस्या के समाधान के लिए योजना तैयार कर ली गई है और इसे मंजूरी भी मिल चुकी है। जल्द ही काम शुरू करवाया जाएगा।रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने भी ग्रामीणों से परियोजना में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। वहीं, मंत्री रणबीर गंगवा ने आश्वासन दिया कि ग्रामीणों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी और समस्या का समाधान करवाया जाएगा।कमल सिंह ने बताया कि मंत्री के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में भी बदलाव किया है। इसके तहत 6 दिसंबर को निखरी में प्रस्तावित पंचायत अब 20 दिसंबर को होगी।वहीं, 20 दिसंबर को जड़थल में होने वाली पंचायत जनवरी के पहले सप्ताह में आयोजित की जाएगी। ग्रामीणों को उम्मीद है कि निर्धारित समय में परियोजना का काम शुरू होने से दूषित पानी की समस्या के समाधान की दिशा में ठोस प्रगति होगी। मौके पर निरंजन जिला पार्षद, करण सिंह सरपंच, नवल सिंह सरपंच, लाला राम, निहाल, रामफल यादव, रविंद्रपाल, कृष्ण मिस्त्री व शेर सिंह मौजूद रहे।