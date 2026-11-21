Rewari News: कार्यशाला में छात्राओं ने सीखे स्वास्थ्य, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के गुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sat, 21 Nov 2026 11:19 PM IST
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रेवाड़ी। राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ततारपुर इस्तमुरार में छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए पांच दिवसीय किशोरी स्वास्थ्य, कौशल एवं आत्मनिर्भरता कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें 50 छात्राओं ने भाग लिया। इसमें छात्राओं को स्वास्थ्य, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की जानकारी दी गई।
कार्यशाला में पहले दिन डॉ. रवीना यादव ने किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक एवं मानसिक बदलावों की जानकारी दी। दूसरे दिन एडवोकेट दिव्या राजपाल ने तनाव प्रबंधन, आत्मविश्वास, व्यक्तिगत सुरक्षा, पॉक्सो एक्ट और साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक किया।
तीसरे दिन छात्राओं ने बैंकिंग प्रक्रिया, डिजिटल भुगतान और साइबर धोखाधड़ी से बचाव सीखा। चौथे दिन अचार, जैम, जेली बनाने के साथ मिट्टी के बर्तन, ओरिगामी, दिया सजावट और हस्तशिल्प गतिविधियों में भाग लिया।
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अंतिम दिन छात्राओं ने अपनी बनाई कलाकृतियों और खाद्य पदार्थों की प्रदर्शनी लगाई। एसएमसी प्रधान अंजलि सहित अन्य अतिथियों ने प्रतिभाओं की सराहना की।
सभी 50 छात्राओं को 300 जीएसएम प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्राचार्य विनोद मेहता ने आयोजन की सराहना की। कार्यशाला में पूनम यादव, मनजीत कुमारी और जसबीर सहित विद्यालय स्टाफ का सहयोग रहा।
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कार्यशाला में पहले दिन डॉ. रवीना यादव ने किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक एवं मानसिक बदलावों की जानकारी दी। दूसरे दिन एडवोकेट दिव्या राजपाल ने तनाव प्रबंधन, आत्मविश्वास, व्यक्तिगत सुरक्षा, पॉक्सो एक्ट और साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक किया।
विज्ञापन
तीसरे दिन छात्राओं ने बैंकिंग प्रक्रिया, डिजिटल भुगतान और साइबर धोखाधड़ी से बचाव सीखा। चौथे दिन अचार, जैम, जेली बनाने के साथ मिट्टी के बर्तन, ओरिगामी, दिया सजावट और हस्तशिल्प गतिविधियों में भाग लिया।
विज्ञापन
अंतिम दिन छात्राओं ने अपनी बनाई कलाकृतियों और खाद्य पदार्थों की प्रदर्शनी लगाई। एसएमसी प्रधान अंजलि सहित अन्य अतिथियों ने प्रतिभाओं की सराहना की।
सभी 50 छात्राओं को 300 जीएसएम प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्राचार्य विनोद मेहता ने आयोजन की सराहना की। कार्यशाला में पूनम यादव, मनजीत कुमारी और जसबीर सहित विद्यालय स्टाफ का सहयोग रहा।