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समय सिंह ने बताया कि पिछले दिनों सरकार ने बाजरे की सरकारी खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर नहीं की थी। इसके कारण किसानों को खुले बाजार में कम भाव पर अपनी फसल बेचनी पड़ी।सरकार ने किसानों के खातों में 600 रुपये प्रति क्विंटल भावांतर राशि डालने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि जिले के किसानों की करीब 28 करोड़ रुपये की राशि बकाया है।राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी ने कहा कि सरकार को चेतावनी दी गई है कि 5 दिसंबर तक किसानों के खातों में राशि पहुंचनी चाहिए। ऐसा नहीं होने पर रेवाड़ी में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो कृषि विभाग के कार्यालय पर तालाबंदी भी की जाएगी। उन्होंने चंडीगढ़ के अधिकारियों से फोन पर बातचीत कर स्पष्ट किया कि किसानों को आश्वासन नहीं, भुगतान चाहिए।इस अवसर पर जिला महिला प्रधान मुन्नी बूढ़पुर, मनीषा यादव, मनफूल नंबरदार, कमल सिंह किशनगढ़, सपना यादव सहित कई किसान नेता मौजूद रहे।