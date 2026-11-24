Rewari News: किसानों के खाते में 5 दिसंबर तक भावांतर के पैसे नहीं आए तो होगा प्रदर्शन
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Tue, 24 Nov 2026 11:26 PM IST
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रेवाड़ी। बाजरा भावांतर योजना के तहत किसानों के खातों में बकाया राशि नहीं आने पर भारतीय किसान यूनियन चढूनी ने सरकार को आंदोलन की चेतावनी दी है। यूनियन के जिला प्रधान समय सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने गोहाना में राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी से मुलाकात कर जिले के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया।
समय सिंह ने बताया कि पिछले दिनों सरकार ने बाजरे की सरकारी खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर नहीं की थी। इसके कारण किसानों को खुले बाजार में कम भाव पर अपनी फसल बेचनी पड़ी।
सरकार ने किसानों के खातों में 600 रुपये प्रति क्विंटल भावांतर राशि डालने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि जिले के किसानों की करीब 28 करोड़ रुपये की राशि बकाया है।
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राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी ने कहा कि सरकार को चेतावनी दी गई है कि 5 दिसंबर तक किसानों के खातों में राशि पहुंचनी चाहिए। ऐसा नहीं होने पर रेवाड़ी में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो कृषि विभाग के कार्यालय पर तालाबंदी भी की जाएगी। उन्होंने चंडीगढ़ के अधिकारियों से फोन पर बातचीत कर स्पष्ट किया कि किसानों को आश्वासन नहीं, भुगतान चाहिए।
इस अवसर पर जिला महिला प्रधान मुन्नी बूढ़पुर, मनीषा यादव, मनफूल नंबरदार, कमल सिंह किशनगढ़, सपना यादव सहित कई किसान नेता मौजूद रहे।
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समय सिंह ने बताया कि पिछले दिनों सरकार ने बाजरे की सरकारी खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर नहीं की थी। इसके कारण किसानों को खुले बाजार में कम भाव पर अपनी फसल बेचनी पड़ी।
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सरकार ने किसानों के खातों में 600 रुपये प्रति क्विंटल भावांतर राशि डालने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि जिले के किसानों की करीब 28 करोड़ रुपये की राशि बकाया है।
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राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी ने कहा कि सरकार को चेतावनी दी गई है कि 5 दिसंबर तक किसानों के खातों में राशि पहुंचनी चाहिए। ऐसा नहीं होने पर रेवाड़ी में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो कृषि विभाग के कार्यालय पर तालाबंदी भी की जाएगी। उन्होंने चंडीगढ़ के अधिकारियों से फोन पर बातचीत कर स्पष्ट किया कि किसानों को आश्वासन नहीं, भुगतान चाहिए।
इस अवसर पर जिला महिला प्रधान मुन्नी बूढ़पुर, मनीषा यादव, मनफूल नंबरदार, कमल सिंह किशनगढ़, सपना यादव सहित कई किसान नेता मौजूद रहे।