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डॉ. मलिक ने बताया कि योग्यताएं पूरी करने और विधिवत चयन प्रक्रिया से नियुक्त शिक्षक 15 वर्षों से अधिक समय से सेवाएं दे रहे हैं। इसके बावजूद पिछले सात वर्षों से उनके वेतन में कोई वृद्धि नहीं हुई है।नए अधिनियम की प्रक्रिया के तहत उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से विश्वविद्यालयों को छह मूल पत्र और आठ स्मरण पत्र जारी किए जा चुके हैं। वहीं, उच्च स्तरीय समिति भी तीन बार रिपोर्ट सौंप चुकी है।उन्होंने कहा कि अब प्रशासनिक, वित्तीय और वैधानिक औपचारिकताएं पूरी कर विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। विधायक लक्ष्मण यादव ने आश्वासन दिया कि वे मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से मिलकर आगामी सत्र में अधिनियम पारित करवाने के लिए सहयोग करेंगे। प्रतिनिधिमंडल में डॉ. अश्वनी, डॉ. अमित मलिक, डॉ. अनिल कुमार और डॉ. रविंद्र कुमार मौजूद रहे।