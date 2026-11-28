Rewari News: सेवा सुरक्षा एक्ट पारित करवाने के लिए विधायक से मिले हुकटा प्रतिनिधिमंडल
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sat, 28 Nov 2026 11:48 PM IST
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कोसली। हरियाणा विश्वविद्यालय अनुबंधित शिक्षक संघ (हुकटा) के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. विजय मलिक के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने विधायक लक्ष्मण यादव से मुलाकात की। उन्होंने प्रदेश के 21 राजकीय विश्वविद्यालयों में कार्यरत 1400 अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों को नियमितीकरण तक सेवा सुरक्षा देने के लिए प्रस्तावित हरियाणा राज्य विश्वविद्यालय अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर (सेवा सुरक्षा) अधिनियम-2026 की लंबित प्रक्रिया जल्द पूरी करवाने की मांग की।
डॉ. मलिक ने बताया कि योग्यताएं पूरी करने और विधिवत चयन प्रक्रिया से नियुक्त शिक्षक 15 वर्षों से अधिक समय से सेवाएं दे रहे हैं। इसके बावजूद पिछले सात वर्षों से उनके वेतन में कोई वृद्धि नहीं हुई है।
नए अधिनियम की प्रक्रिया के तहत उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से विश्वविद्यालयों को छह मूल पत्र और आठ स्मरण पत्र जारी किए जा चुके हैं। वहीं, उच्च स्तरीय समिति भी तीन बार रिपोर्ट सौंप चुकी है।
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उन्होंने कहा कि अब प्रशासनिक, वित्तीय और वैधानिक औपचारिकताएं पूरी कर विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। विधायक लक्ष्मण यादव ने आश्वासन दिया कि वे मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से मिलकर आगामी सत्र में अधिनियम पारित करवाने के लिए सहयोग करेंगे। प्रतिनिधिमंडल में डॉ. अश्वनी, डॉ. अमित मलिक, डॉ. अनिल कुमार और डॉ. रविंद्र कुमार मौजूद रहे।
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डॉ. मलिक ने बताया कि योग्यताएं पूरी करने और विधिवत चयन प्रक्रिया से नियुक्त शिक्षक 15 वर्षों से अधिक समय से सेवाएं दे रहे हैं। इसके बावजूद पिछले सात वर्षों से उनके वेतन में कोई वृद्धि नहीं हुई है।
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नए अधिनियम की प्रक्रिया के तहत उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से विश्वविद्यालयों को छह मूल पत्र और आठ स्मरण पत्र जारी किए जा चुके हैं। वहीं, उच्च स्तरीय समिति भी तीन बार रिपोर्ट सौंप चुकी है।
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उन्होंने कहा कि अब प्रशासनिक, वित्तीय और वैधानिक औपचारिकताएं पूरी कर विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। विधायक लक्ष्मण यादव ने आश्वासन दिया कि वे मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से मिलकर आगामी सत्र में अधिनियम पारित करवाने के लिए सहयोग करेंगे। प्रतिनिधिमंडल में डॉ. अश्वनी, डॉ. अमित मलिक, डॉ. अनिल कुमार और डॉ. रविंद्र कुमार मौजूद रहे।