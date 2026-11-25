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15 दिवसीय अभियान के माध्यम से 23 विद्यालयों के 10 हजार से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। इसी कड़ी में बुधवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पाल्हावास में जागरूकता सत्र आयोजित किया गया।इसमें डॉ. दीपक ने नशे के दुष्प्रभाव बताए, जबकि डॉ. पद्मा यादव ने मोबाइल के अत्यधिक उपयोग से पढ़ाई, नींद और एकाग्रता पर पड़ने वाले असर की जानकारी दी।डॉ. नीरज यादव ने विद्यार्थियों को अनुशासन और अच्छी दिनचर्या अपनाने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय में तीन विद्यार्थी स्वास्थ्य राजदूत और एक शिक्षक समन्वयक चुने गए।वहीं, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रेवाड़ी में डॉ. पूनम यादव और डॉ. अनिल यादव ने दांतों की सफाई व मुख स्वास्थ्य के बारे में बताया। डॉ. रामबाबू यादव ने नशामुक्ति और डिजिटल माध्यमों के सुरक्षित उपयोग तथा डॉ. आशा माने ने इंटरनेट धोखाधड़ी से बचाव के उपाय समझाए।आईएमए अध्यक्ष डॉ. नीरज यादव ने कहा कि अभियान का उद्देश्य बच्चों और युवाओं को शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य, व्यक्तिगत स्वच्छता और डिजिटल सुरक्षा के प्रति जिम्मेदार बनाना है। अभियान के समापन पर उत्कृष्ट योगदान देने वाले विद्यालयों और प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा।