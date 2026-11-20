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23 नवंबर से शुरू होने वाली दिल्ली लीग में शिवानी और हर्पिता का चयन जगुआर एफसी के लिए हुआ है। वहीं 13 नवंबर से 23 जनवरी तक आयोजित इंडियन वुमेन लीग (आईडब्ल्यूएल) में नैना, सोनिया और लक्ष्मी जुबा सांगा एफसी की ओर से खेलेंगी।तीनों खिलाड़ी टीम के साथ रवाना हो चुकी हैं। उत्तम नगर निवासी लक्ष्मी, सोनिया और शिवानी आपस में तीन बहनें हैं। तीनों ने खेल के प्रति लगन और मेहनत से अलग-अलग स्तर पर अपनी पहचान बनाई है।राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखा चुकी हैं प्रतिभा: शिवानी 12वीं कक्षा की छात्रा हैं। उन्होंने पिछले साल बिहार में आयोजित खेलो इंडिया प्रतियोगिता में हरियाणा की टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए पुरस्कार हासिल किया था।हर्पिता इसी वर्ष 12वीं उत्तीर्ण की हैं और दो बार राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में खेल चुकी हैं। वह पिछले दो वर्षों से दिल्ली लीग का हिस्सा बन रही हैं। सोनिया भी 12वीं उत्तीर्ण हैं और दो बार राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा दिखा चुकी हैं।लक्ष्मी कई बार राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुकी हैं। उनका चयन सब जूनियर इंडिया कैंप में भी हो चुका है। वहीं नैना खेल कोटे से शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं। वह पिछले तीन वर्षों से इंडियन वुमेन लीग में खेल रही हैं। सात बार राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के साथ वह पदक भी जीत चुकी हैं।50 से अधिक खिलाड़ी रोज करती हैं अभ्यासखेल विभाग के वरिष्ठ फुटबॉल प्रशिक्षक चरण सिंह ने पांचों खिलाड़ियों के चयन पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी में लड़कों के साथ लड़कियां भी फुटबॉल में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। कई खिलाड़ी खेल उपलब्धियों के आधार पर रोजगार हासिल कर चुकी हैं तो कुछ दूसरे राज्यों में प्रशिक्षण देने का काम कर रही हैं। राव तुलाराम स्टेडियम में संचालित फुटबॉल मैदान पर प्रतिदिन 50 से अधिक खिलाड़ी नियमित अभ्यास करती हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि पांचों खिलाड़ी लीग में बेहतर प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन करेंगी।