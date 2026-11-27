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डीसी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे मामलों का प्राथमिकता से निपटारा करें और पीड़ितों को मिलने वाली सहायता में किसी प्रकार की देरी न हो।डीसी ने कहा कि अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सभी संबंधित विभाग आपसी तालमेल से काम करें। पीड़ितों के आवेदन प्राप्त होने पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें नियमानुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद मिलने से उन्हें कठिन परिस्थितियों में सहारा मिलता है। साथ ही समाज में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए जागरूकता गतिविधियां भी आयोजित की जाएं।जिला कल्याण अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 में अधिनियम के तहत 45 पीड़ितों को कुल 74 लाख 56 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है।बैठक में डीसी ने लंबित मामलों और उनसे जुड़ी समस्याओं का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर डीएसपी संजीव, डीडीए मनोज कुमार, सहायक निशा यादव, एडवोकेट शंकर सिंह, पार्षद गीता और सरोज सहित समिति के अन्य सदस्य मौजूद रहे।