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कार्यक्रम एस्टेमो एफआईई प्राइवेट लिमिटेड की ओर से किया गया। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को मासिक धर्म से जुड़ी आवश्यक जानकारियां दी गईं। उन्हें इस विषय पर खुलकर बात करने, भ्रांतियों से दूर रहने तथा व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया।साथ ही मासिक धर्म के दौरान साफ-सफाई रखने, स्वच्छता संबंधी सावधानियां बरतने और स्वास्थ्य का ध्यान रखने के महत्व के बारे में बताया गया। इस अवसर पर छात्राओं को जागरूकता संबंधी पुस्तिकाएं भी वितरित की गईं।कार्यक्रम का उद्देश्य किशोरियों में मासिक धर्म को लेकर जागरूकता बढ़ाना और उन्हें स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति सजग बनाना रहा। आयोजकों ने बताया कि किशोरावस्था में सही जानकारी मिलना बेहद जरूरी है।इससे छात्राएं बिना किसी झिझक के अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को समझ सकती हैं और उचित सावधानियां अपना सकती हैं। कार्यक्रम में विद्यालय की शिक्षिकाओं और एस्टेमो कंपनी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।छात्राओं ने भी जागरूकता सामग्री के माध्यम से विषय से संबंधित जानकारियां प्राप्त कीं। इस प्रकार की पहल से विद्यालय स्तर पर किशोरियों को स्वास्थ्य और व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति जागरूक करने में मदद मिलेगी।