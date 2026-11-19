Rewari News: वाइस चेयरमैन निखिल का किया अभिनंदन
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Thu, 19 Nov 2026 11:59 PM IST
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रेवाड़ी। भाजपा कार्यालय में आयोजित जिला मासिक बैठक में नगर परिषद के नवनियुक्त वाइस चेयरमैन निखिल मांढैया का अभिनंदन किया गया। जिला प्रभारी मदनलाल गोयल और जिला अध्यक्ष वंदना पोपली ने उन्हें सम्मानित किया। जिला प्रभारी मदनलाल गोयल ने कहा कि निखिल मांढैया ने युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष के रूप में संगठन को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बैठक में सुनील मूसेपर, रामपाल यादव, सिंहराम महलावत, कुलदीप चौहान मौजूद रहे।
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