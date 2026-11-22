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अनुदान की अधिकतम सीमा तीन लाख रुपये निर्धारित की गई है। इच्छुक किसान 15 दिसंबर तक विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए किसान का मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकरण होना जरूरी है। साथ ही उसके नाम या परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत परिवार के किसी सदस्य के नाम कृषि भूमि होनी चाहिए। आवेदक हरियाणा का निवासी और अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित होना चाहिए। इसके अलावा पिछले पांच वर्षों में कृषि विभाग की किसी अन्य योजना के तहत ट्रैक्टर खरीद पर अनुदान नहीं लिया होना चाहिए।सहायक कृषि अभियंता दिनेश शर्मा ने बताया कि जिलावार लक्ष्य का निर्धारण मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकृत अनुसूचित जाति के किसानों की संख्या के आधार पर किया जाएगा।निर्धारित लक्ष्य से अधिक आवेदन आने पर उपायुक्त की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय कमेटी ड्रा के माध्यम से लाभार्थियों का चयन करेगी। दस्तावेज की जांच के बाद चयनित किसानों को ऑनलाइन अनुदान पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।चयनित किसानों को 15 दिन के भीतर अनुमोदित ट्रैक्टर निर्माता से खरीद का बिल और अन्य दस्तावेज सहायक कृषि अभियंता या उप कृषि निदेशक कार्यालय में जमा कराने होंगे। ट्रैक्टर की पूरी राशि का भुगतान किसान को अपने बैंक खाते से ऑनलाइन करना होगा। नकद भुगतान मान्य नहीं होगा। भौतिक सत्यापन के बाद अनुदान राशि सीधे किसान के खाते में भेजी जाएगी।योजना के तहत अनुदान पर ट्रैक्टर खरीदने वाले किसान इसे पांच वर्ष तक बेच नहीं सकेंगे। इसके लिए उन्हें सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में शपथपत्र देना होगा।