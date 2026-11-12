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Rewari News: नाहड़ सहकारी समिति के चेयरमैन का चुनाव रद्द, कोरम पूरा नहीं होने से नहीं हो सका मतदान

Thu, 12 Nov 2026 10:21 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Thu, 12 Nov 2026 10:21 PM IST
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Election for the chairman of the Nahad Cooperative Society cancelled; voting could not take place due to a lack of quorum.
कोसली। नाहड़ स्थित प्राथमिक कृषि सहकारी समिति लिमिटेड के चेयरमैन पद का चुनाव सदस्यों की संख्या पूरी नहीं होने के कारण रद्द कर दिया गया। चुनाव के लिए निर्धारित समय तक 10 निर्वाचित सदस्यों में छह ही पहुंचे, जबकि चुनाव कराने के लिए कम से कम सात सदस्यों की उपस्थिति जरूरी थी। विधायक गुट के बताए जा रहे चार सदस्य चुनाव में शामिल नहीं हुए।
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चेयरमैन पद के लिए दावेदार सदस्य सुमन देवी अपने समर्थक पांच अन्य सदस्यों के साथ निर्धारित समय पर पहुंच गई थीं। हालांकि, आवश्यक सात सदस्यों की उपस्थिति पूरी नहीं होने के कारण चुनाव प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। ऐसे में चुनाव अधिकारी ने चुनाव को अगली तारीख तक स्थगित कर दिया।
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चेयरमैन के चुनाव के लिए 10 निर्वाचित सदस्यों के अलावा एक सरकारी वोट भी निर्धारित थी। लेकिन सरकारी प्रतिनिधि के समय पर नहीं पहुंचने से यह वोट भी नहीं डल सकी। चुनाव में आवश्यक कोरम पूरा नहीं होने के कारण समिति के अध्यक्ष का चयन नहीं हो पाया।
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चुनाव अधिकारी मधु ने बताया कि निर्धारित सदस्य संख्या के अभाव में चुनाव नहीं कराया जा सका। इसलिए चुनाव को अगले आदेश तक रद कर दिया गया है। अब नई तारीख निर्धारित होने के बाद अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराया जाएगा।
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