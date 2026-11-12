Rewari News: नाहड़ सहकारी समिति के चेयरमैन का चुनाव रद्द, कोरम पूरा नहीं होने से नहीं हो सका मतदान

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चेयरमैन पद के लिए दावेदार सदस्य सुमन देवी अपने समर्थक पांच अन्य सदस्यों के साथ निर्धारित समय पर पहुंच गई थीं। हालांकि, आवश्यक सात सदस्यों की उपस्थिति पूरी नहीं होने के कारण चुनाव प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। ऐसे में चुनाव अधिकारी ने चुनाव को अगली तारीख तक स्थगित कर दिया।चेयरमैन के चुनाव के लिए 10 निर्वाचित सदस्यों के अलावा एक सरकारी वोट भी निर्धारित थी। लेकिन सरकारी प्रतिनिधि के समय पर नहीं पहुंचने से यह वोट भी नहीं डल सकी। चुनाव में आवश्यक कोरम पूरा नहीं होने के कारण समिति के अध्यक्ष का चयन नहीं हो पाया।चुनाव अधिकारी मधु ने बताया कि निर्धारित सदस्य संख्या के अभाव में चुनाव नहीं कराया जा सका। इसलिए चुनाव को अगले आदेश तक रद कर दिया गया है। अब नई तारीख निर्धारित होने के बाद अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराया जाएगा।