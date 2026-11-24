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श्री कृष्ण यादव महासभा दिल्ली की ओर से तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय समारोह में उन्हें यदुकुल योद्धा सम्मान प्रदान किया गया। शौर्य दिवस एवं यदुकुल सम्मान दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्हें पदक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनकी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय उपलब्धियों और समाजसेवा में योगदान के लिए दिया गया। समारोह में महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश यादव, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र यादव सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे।यादव कल्याण सभा रेवाड़ी की ओर से आयोजित 12वें वार्षिक प्रतिभा प्रोत्साहन एवं सम्मान समारोह में डॉ. राज कुमार यादव को यादव गौरव सम्मान से अलंकृत किया गया। उन्हें समाजसेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिह्न प्रदान किया गया। यह सम्मान महंत लालदास महाराज, पूर्व कुलपति डॉ. सुषमा यादव, एचपीएससी सदस्य ममता यादव सहित सभा के पदाधिकारियों ने दिया।