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दो दिवसीय महोत्सव में 576 बच्चे विभिन्न सांस्कृतिक और रचनात्मक प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। उपायुक्त एवं जिला बाल कल्याण परिषद के प्रधान अभिषेक मीणा महोत्सव का शुभारंभ करेंगे।जिला बाल कल्याण अधिकारी वीरेंद्र यादव ने बताया कि महोत्सव में बच्चों के लिए अलग-अलग आयु वर्गों के अनुसार प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। 26 नवंबर को चारों समूहों के लिए देशभक्ति समूहगान, एकल गायन, समूह नृत्य, शास्त्रीय एकल नृत्य और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं होंगी।वहीं, 27 नवंबर को एकल नृत्य, हरियाणवी एकल रागनी और एकांकी नाटक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इन प्रतियोगिताओं में बच्चे अपनी कला और कौशल का प्रदर्शन करेंगे।उन्होंने बताया कि बाल महोत्सव का मुख्य उद्देश्य बच्चों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करना और उनमें आत्मविश्वास व रचनात्मकता का विकास करना है। ऐसे आयोजन बच्चों को अपनी कला प्रदर्शित करने के लिए मंच उपलब्ध कराने के साथ उनके सर्वांगीण विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।