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इस संबंध में जिला वॉलीबॉल संघ की बैठक जिला कार्यालय में आयोजित हुई। बैठक में प्रतियोगिता की तैयारियों और आयोजन को लेकर चर्चा की गई।संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि जिले में वॉलीबॉल खेल को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। जो खिलाड़ी प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, वे अपनी टीम के साथ निर्धारित समय पर पहुंचें।उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ी रेवाड़ी जिले के निवासी होने चाहिए। साथ ही खिलाड़ियों के पास आवश्यक दस्तावेज होना अनिवार्य है। प्रतियोगिता के दौरान चयनित खिलाड़ियों को प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा।इस अवसर पर संघ के प्रधान एवं रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव भी मौजूद रहेंगे। बैठक में जिला वॉलीबॉल संघ के उपप्रधान निशांत यादव, सचिव युधिष्ठिर यादव, कोषाध्यक्ष गौरव देशवाल, सदस्य जगदीश, गौरव यादव और अरविंद सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।