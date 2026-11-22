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बैठक का संचालन करते हुए नकुल देव शास्त्री ने सभा के कार्यकाल का ब्योरा प्रस्तुत किया। उन्होंने पूर्व प्रधान गोपीचंद के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से सभा का संचालन किया। इस दौरान गोपीचंद ने स्वेच्छा से प्रधान पद से त्यागपत्र दिया और भविष्य में भी संगठन के कार्यों में सहयोग देने का आश्वासन दिया।डीएन भारद्वाज को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया। इसके बाद सदस्यों की सहमति से धर्मवीर शर्मा को प्रधान चुना गया। सत्यपाल शास्त्री ने उन्हें पद की शपथ दिलाई।नई कार्यकारिणी में महावीर प्रसाद और अक्षय शर्मा को उपप्रधान, कृष्ण भारद्वाज को महासचिव तथा रमेश को कोषाध्यक्ष बनाया गया। वहीं सत्यपाल शास्त्री को संरक्षक मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सभा संरक्षक सुरेश शास्त्री ने नई कार्यकारिणी को शुभकामनाएं दीं और उपस्थित सदस्यों का आभार जताया।