Rewari News: धर्मवीर शर्मा बने अखिल ब्राह्मण वृहत सभा कोसली के प्रधान
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sun, 22 Nov 2026 11:40 PM IST
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कोसली। अखिल ब्राह्मण बृहत् सभा की बैठक रविवार को कोसली में सत्यपाल शास्त्री की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में संगठन को मजबूत बनाने और आगामी सामाजिक गतिविधियों को लेकर विचार-विमर्श किया गया। इस दौरान सर्वसम्मति से धर्मवीर शर्मा को सभा का नया प्रधान मनोनीत किया गया।
बैठक का संचालन करते हुए नकुल देव शास्त्री ने सभा के कार्यकाल का ब्योरा प्रस्तुत किया। उन्होंने पूर्व प्रधान गोपीचंद के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से सभा का संचालन किया। इस दौरान गोपीचंद ने स्वेच्छा से प्रधान पद से त्यागपत्र दिया और भविष्य में भी संगठन के कार्यों में सहयोग देने का आश्वासन दिया।
डीएन भारद्वाज को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया। इसके बाद सदस्यों की सहमति से धर्मवीर शर्मा को प्रधान चुना गया। सत्यपाल शास्त्री ने उन्हें पद की शपथ दिलाई।
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नई कार्यकारिणी में महावीर प्रसाद और अक्षय शर्मा को उपप्रधान, कृष्ण भारद्वाज को महासचिव तथा रमेश को कोषाध्यक्ष बनाया गया। वहीं सत्यपाल शास्त्री को संरक्षक मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सभा संरक्षक सुरेश शास्त्री ने नई कार्यकारिणी को शुभकामनाएं दीं और उपस्थित सदस्यों का आभार जताया।
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बैठक का संचालन करते हुए नकुल देव शास्त्री ने सभा के कार्यकाल का ब्योरा प्रस्तुत किया। उन्होंने पूर्व प्रधान गोपीचंद के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से सभा का संचालन किया। इस दौरान गोपीचंद ने स्वेच्छा से प्रधान पद से त्यागपत्र दिया और भविष्य में भी संगठन के कार्यों में सहयोग देने का आश्वासन दिया।
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डीएन भारद्वाज को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया। इसके बाद सदस्यों की सहमति से धर्मवीर शर्मा को प्रधान चुना गया। सत्यपाल शास्त्री ने उन्हें पद की शपथ दिलाई।
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नई कार्यकारिणी में महावीर प्रसाद और अक्षय शर्मा को उपप्रधान, कृष्ण भारद्वाज को महासचिव तथा रमेश को कोषाध्यक्ष बनाया गया। वहीं सत्यपाल शास्त्री को संरक्षक मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सभा संरक्षक सुरेश शास्त्री ने नई कार्यकारिणी को शुभकामनाएं दीं और उपस्थित सदस्यों का आभार जताया।