Atiq Ahmed and Ashraf Murder: डिप्टी सीएम दुष्यंत बोले, पुलिस सुरक्षा के बीच फायरिंग होना गंभीर मुद्दा

हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर रेवाड़ी पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों ने दुष्यंत चौटाला से पुलिस हिरासत में हुई अतीक अहमद और अशरफ की हत्या को लेकर गरमाई सियासत के बार में पूछा, जिस पर उन्होंने कहा कि यह घटना कानून व्यवस्था के लिए काफी गंभीर मुद्दा है कि पुलिस सुरक्षा के बीच फायरिंग हुई। जिसकी गहन जांच होनी चाहिए। वहीं, उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश होता वह डीजीपी से जरूर बात करते, लेकिन ये दूसरी सरकार का मामला वह इस मामले में ज्यादा बता पाएगी।

