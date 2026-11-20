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धर्मपाल, सरपंच सोमा सहित समस्त ग्राम पंचायत और ग्रामीणों ने इस मांग का समर्थन किया है। ज्ञापन में बताया गया कि पंचायत ने इस संबंध में प्रस्ताव भी पारित किया है। पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों के हस्ताक्षरयुक्त पत्र में नाम परिवर्तन की मांग उठाई गई है। विज्ञापन

डॉ. सतीश खोला ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि ज्ञापन मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचाया जाएगा, ताकि नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हो सके। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से मांग पर सकारात्मक विचार करने की अपील की है। धर्मपाल, सरपंच सोमा सहित समस्त ग्राम पंचायत और ग्रामीणों ने इस मांग का समर्थन किया है। ज्ञापन में बताया गया कि पंचायत ने इस संबंध में प्रस्ताव भी पारित किया है। पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों के हस्ताक्षरयुक्त पत्र में नाम परिवर्तन की मांग उठाई गई है।डॉ. सतीश खोला ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि ज्ञापन मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचाया जाएगा, ताकि नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हो सके। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से मांग पर सकारात्मक विचार करने की अपील की है।

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रेवाड़ी। गांव राजपुरा इस्तमुरार का नाम बदलकर राजपुरा अहीर करने की मांग को लेकर ग्रामीणों और ग्राम पंचायत ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नाम ज्ञापन सौंपा है। पीपीपी स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉ. सतीश खोला के माध्यम से दिए गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने गांव की ऐतिहासिक और सामाजिक पहचान के आधार पर नाम बदलने की मांग की।