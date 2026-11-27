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दुकानदारों के अनुसार सर्दियों में हर साल सूखे मेवों की बिक्री में तेजी आती है। बाजार में सूखे मेवों के भाव उनकी गुणवत्ता, आकार और किस्म के अनुसार अलग-अलग हैं।काजू 700 से 1100 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। छोटे और टूटे काजू की कीमत कम है, जबकि बड़े और सफेद काजू महंगे मिल रहे हैं। पिस्ता के भाव 900 से 2000 रुपये प्रति किलो तक हैं। वहीं साधारण बादाम 600 से 700 रुपये और प्रीमियम बादाम करीब 1500 रुपये प्रति किलो तक बिक रहे हैं।किशमिश में भी अलग-अलग किस्मों के भाव में अंतर है। हरी किशमिश 400 से 600 रुपये और काली किशमिश 250 से 350 रुपये प्रति किलो मिल रही है। अंजीर 800 से 1200 रुपये प्रति किलो बिक रहा है।इसी तरह अखरोट 300 से 600 रुपये प्रति किलो के भाव पर उपलब्ध है। साबुत अखरोट की तुलना में उसकी गिरी महंगी मिलती है। इनके अलावा खजूर, मखाना और मूंगफली की खरीदारी भी बढ़ी है।दुकानदारों का कहना है कि सर्दियों के मौसम में ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के अनुसार अलग-अलग किस्मों के सूखे मेवे खरीद रहे हैं।मांग बढ़ी, सीमित आपूर्ति से कीमतों में उछाल की आशंकानई अनाज मंडी के किराना व्यापारी रामपाल ने बताया कि ठंड बढ़ने के साथ सूखे मेवों की खरीदारी में तेजी आई है। ग्राहक बादाम, काजू, पिस्ता, किशमिश, अंजीर और अखरोट पसंद कर रहे हैं। लोग अपनी जरूरत और बजट के अनुसार अलग-अलग किस्मों की खरीदारी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने के साथ बिक्री में और तेजी आने की उम्मीद है। वहीं, नया बाजार के फुटकर कारोबारी प्रमिल ने बताया कि मांग के मुकाबले आपूर्ति कम है और सीमित मात्रा में ही माल पहुंच रहा है। इसके चलते कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। व्यापारी नरेश के अनुसार आने वाले दिनों में सूखे मेवों के दाम और बढ़ सकते हैं।