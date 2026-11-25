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सड़क सुरक्षा को लेकर अमर उजाला ने चलाए जा रहे अभियान के तहत 23 नवंबर के माई सिटी अंक में कोहरे से पहले दुरुस्त हों सड़कें, धुंधली सफेद पट्टियां बढ़ा रहीं हादसों का डर..शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी।इसको संज्ञान में लेते हुए डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सड़क सुरक्षा से संबंधित जरूरी प्रबंध समय रहते पूरे किए जाएं, ताकि धुंध के दौरान आवागमन सुरक्षित रहे।डीसी ने सड़क सुरक्षा से जुड़े विभागों के अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेशभर के डीसी और संबंधित अधिकारियों के साथ सड़क सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की।मुख्यमंत्री ने सड़कों पर सफेद पट्टी और संकेतक बोर्ड की स्थिति के साथ दुर्घटना संभावित स्थलों यानी ब्लैक स्पॉट की जानकारी ली। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों पर सीसीटीवी कैमरों के सुचारु संचालन, नई सड़कों के निर्माण से संबंधित सामाजिक अंकेक्षण और स्मार्ट सड़क परियोजनाओं के तहत किए जा रहे कार्यों की भी समीक्षा की।मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सड़क सुरक्षा के सभी निर्धारित मानकों की गंभीरता से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।इसके बाद डीसी ने जिला स्तर पर अधिकारियों को आपसी तालमेल से काम करने और सड़कों की स्थिति का नियमित निरीक्षण करने को कहा।उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा किसी एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सभी संबंधित विभागों को मिलकर काम करना होगा। बैठक में एसपी हेमेंद्र मीणा, डीएमसी प्रदीप अहलावत सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।