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रेवाड़ी। शहर में आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए नगर परिषद की ओर से अलग-अलग वार्डों में विकास कार्य करवाने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत सड़क निर्माण, सीवर लाइन बिछाने, नालों के निर्माण, सीवर व्यवस्था के रखरखाव और सार्वजनिक स्थानों पर बैठने के लिए बेंच लगाने सहित 12 कार्यों के लिएटेंडर जारी किए गए हैं। इन कार्यों पर करीब 3.19 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इन कार्यों में सबसे अधिक राशि से वार्ड नंबर 28 की गढ़वाल कॉलोनी में विभिन्न गलियों का सुधार कराया जाएगा। इसके तहत इंटरलॉकिंग टाइलों की सड़कें बनाई जाएंगी। इस कार्य पर करीब 92.20 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। गांव हजारीवास के वार्ड नंबर 30 में सड़क निर्माण पर खर्च की जाएगी। यहां राजस्व रास्ते से बेरली रोड होते हुए सरजीत के मकान तक और प्राथमिक विद्यालय से श्मशान घाट तक इंटरलॉकिंग टाइलों की सड़क बनाई जाएगी। इस कार्य की अनुमानित लागत 79.21 लाख रुपये निर्धारित की गई है।शहर के मुख्य बाजार सेक्टर-3 में भी सड़क और पैदल यात्रियों की सुविधा के लिए फुटपाथ का निर्माण कराया जाएगा। वार्ड नंबर 21 में होने वाले इस कार्य पर 28.13 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। वहीं शक्ति नगर के वार्ड नंबर 20 में गली नंबर 4, 5, 6 और 8 में सीसी सड़कें बनाई जाएंगी। इसके लिए 27.10 लाख रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। वार्ड नंबर 17 में साईं मंदिर के पास मुफ्तीवाड़ा में भी सीमेंट कंक्रीट की सड़क का निर्माण कराया जाएगा। इस पर 11 लाख रुपये खर्च होंगे। वहीं, 30 नवंबर से 7 दिसंबर तक अलग-अलग तिथियों में टेंडर खुलेंगे।कई क्षेत्रों में सुधरेगी सीवर व्यवस्थाशहर में सीवर व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए भी कई कार्य प्रस्तावित किए गए हैं। वार्ड नंबर 25 की सुभाष बस्ती और आदर्श नगर में सुनील के हेड से सुरेंद्र के हेड तक सीवर लाइन बिछाई जाएगी। इस कार्य पर 9.83 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। सेक्टर-1 में सीवर लाइन की सफाई, मरम्मत और रखरखाव का कार्य भी कराया जाएगा। इसके लिए 18.51 लाख रुपये की निविदा आमंत्रित की गई है।इसके अलावा कालूवास रोड स्थित अपशिष्ट जल पंपिंग स्टेशन पर बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए एलटी आर्मर्ड केबल, पैनल बोर्ड, एमसीसीबी और चेंजओवर लगाने का कार्य किया जाएगा। इस पर 4.51 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे पंपिंग स्टेशन की विद्युत व्यवस्था को सुचारु रखने में मदद मिलेगी।नालों और गलियों के निर्माण पर भी जोरशहर में जल निकासी व्यवस्था सुधारने के लिए गोकलगेट से झज्जर चौक तक संयुक्त नाले और रेलवे चौक पर नाला निर्माण का कार्य भी प्रस्तावित है। इस पर 37.10 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। वहीं यादव नगर स्थित कालूवास रोड पर वार्ड नंबर 29 में इंटरलॉकिंग टाइलों की सड़क बनाई जाएगी। इस कार्य की लागत 1.25 लाख रुपये निर्धारित की गई है।राजीव नगर में सिटी डिजाइन कार्यालय से संजय कुमार के मकान तक और इससे जुड़ी विद्रोही वाली गली में सड़क निर्माण कराया जाएगा। इस कार्य पर 5.81 लाख रुपये खर्च होंगे। इसके अतिरिक्त नगर परिषद क्षेत्र में 100 बेंच लगाई जाएंगी, जिन पर 4.81 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे सार्वजनिक स्थानों और अन्य प्रमुख जगहों पर लोगों को बैठने की सुविधा मिल सकेगी।वर्जन :नगर परिषद की ओर से अलग-अलग वार्डों में विकास कार्य करवाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए कई टेंडर जारी किए गए हैं। 30 नवंबर से 7 दिसंबर तक अलग-अलग तिथियों में टेंडर खुलेंगे।अंकित, एक्सईएन, नगर परिषद रेवाड़ी।