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अभियान के दौरान लोगों को बताया गया कि नशा न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि पूरे परिवार और समाज पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ता है। युवाओं को खेलकूद, शिक्षा और रचनात्मक गतिविधियों से जुड़ने का संदेश दिया गया। टीम ने लोगों से अपील की कि वे नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने में सहयोग करें और किसी भी व्यक्ति को नशे की गिरफ्त में जाने से बचाने के लिए आगे आएं।

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बावल। बावल में नशा मुक्ति टीम की ओर से जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान टीम के सदस्यों ने लोगों को नशे से होने वाले शारीरिक, मानसिक और सामाजिक नुकसान के बारे में जानकारी दी। युवाओं को नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया।