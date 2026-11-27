Rewari News: पूर्व मंत्री के निधन पर जताया शोक
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Fri, 27 Nov 2026 11:32 PM IST
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रेवाड़ी। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री और प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष चौधरी फूलचंद मुलाना के निधन पर राष्ट्रीय नवचेतना मंच के अखिल भारतीय संयोजक एवं श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के राष्ट्रीय महामंत्री विजय सोमाणी ने शोक व्यक्त किया। शुक्रवार को उन्होंने अंबाला स्थित मुलाना के निवास पर पहुंचकर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की।
सोमाणी ने कहा कि चौधरी फूलचंद मुलाना का निधन प्रदेश की राजनीति और जनता के लिए अपूरणीय क्षति है। उनका व्यक्तित्व अद्वितीय था और उन्होंने सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने बताया कि रेवाड़ी के सोमाणी परिवार से मुलाना के पारिवारिक संबंध थे। शिक्षा मंत्री रहते हुए विभिन्न देश-विदेश और राज्यों के दौरों में उन्हें मुलाना के साथ रहने और उनसे सीखने का अवसर मिला।
उन्होंने कहा कि आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद मुलाना ने संघर्ष करते हुए शिक्षा प्राप्त की और विभिन्न पदों पर सेवाएं देते हुए मंत्री तथा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तक का सफर तय किया। उन्होंने गरीबों के प्रति संवेदनशीलता और सामाजिक एकता को मजबूत करने के लिए काम किया। उनके पुत्र वरुण चौधरी सांसद और पुत्रवधू पूजा चौधरी विधायक हैं। सोमाणी ने मुलाना परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की।
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सोमाणी ने कहा कि चौधरी फूलचंद मुलाना का निधन प्रदेश की राजनीति और जनता के लिए अपूरणीय क्षति है। उनका व्यक्तित्व अद्वितीय था और उन्होंने सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने बताया कि रेवाड़ी के सोमाणी परिवार से मुलाना के पारिवारिक संबंध थे। शिक्षा मंत्री रहते हुए विभिन्न देश-विदेश और राज्यों के दौरों में उन्हें मुलाना के साथ रहने और उनसे सीखने का अवसर मिला।
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उन्होंने कहा कि आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद मुलाना ने संघर्ष करते हुए शिक्षा प्राप्त की और विभिन्न पदों पर सेवाएं देते हुए मंत्री तथा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तक का सफर तय किया। उन्होंने गरीबों के प्रति संवेदनशीलता और सामाजिक एकता को मजबूत करने के लिए काम किया। उनके पुत्र वरुण चौधरी सांसद और पुत्रवधू पूजा चौधरी विधायक हैं। सोमाणी ने मुलाना परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की।
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