Rewari News: फ्री रोबक्स के लालच में साइबर ठगी का शिकार हो रहे बच्चे और युवा
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sun, 22 Nov 2026 11:23 PM IST
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रेवाड़ी। ऑनलाइन गेमिंग के बढ़ते चलन के बीच अब साइबर ठग बच्चों और युवाओं को निशाना बना रहे हैं। एसपी हेमेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि ठग फ्री रोबक्स जैसे ऑफर देकर बच्चों को आकर्षित करते हैं। कई बार खुद को गेमिंग कंपनी का प्रतिनिधि या तकनीकी सहायता कर्मचारी बताकर संपर्क करते हैं।
लिंक खोलने पर गेमिंग आईडी, पासवर्ड, ओटीपी और बैंक संबंधी जानकारी मांगी जाती है। फर्जी वेबसाइट पर लॉगिन करते ही ठग गेमिंग अकाउंट का नियंत्रण हासिल कर सकते हैं। वहीं, कुछ मामलों में बच्चों से अभिभावकों के मोबाइल या बैंक कार्ड की जानकारी लेकर आर्थिक नुकसान पहुंचाया जाता है।
एसपी ने सलाह दी कि मुफ्त या सस्ते गेमिंग कॉइन के ऑफर पर भरोसा न करें। किसी अनजान लिंक पर क्लिक करने, संदिग्ध एप डाउनलोड करने या किसी के साथ स्क्रीन साझा करने से बचें।
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अकाउंट का पासवर्ड और ओटीपी किसी को न बताएं। गेमिंग करेंसी की खरीदारी केवल आधिकारिक प्लेटफॉर्म से करें। अभिभावक बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नियमित नजर रखें और उन्हें साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करें।
ऑनलाइन गेमिंग या किसी अन्य तरीके से साइबर ठगी होने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें।
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लिंक खोलने पर गेमिंग आईडी, पासवर्ड, ओटीपी और बैंक संबंधी जानकारी मांगी जाती है। फर्जी वेबसाइट पर लॉगिन करते ही ठग गेमिंग अकाउंट का नियंत्रण हासिल कर सकते हैं। वहीं, कुछ मामलों में बच्चों से अभिभावकों के मोबाइल या बैंक कार्ड की जानकारी लेकर आर्थिक नुकसान पहुंचाया जाता है।
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एसपी ने सलाह दी कि मुफ्त या सस्ते गेमिंग कॉइन के ऑफर पर भरोसा न करें। किसी अनजान लिंक पर क्लिक करने, संदिग्ध एप डाउनलोड करने या किसी के साथ स्क्रीन साझा करने से बचें।
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अकाउंट का पासवर्ड और ओटीपी किसी को न बताएं। गेमिंग करेंसी की खरीदारी केवल आधिकारिक प्लेटफॉर्म से करें। अभिभावक बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नियमित नजर रखें और उन्हें साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करें।
ऑनलाइन गेमिंग या किसी अन्य तरीके से साइबर ठगी होने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें।