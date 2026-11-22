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लिंक खोलने पर गेमिंग आईडी, पासवर्ड, ओटीपी और बैंक संबंधी जानकारी मांगी जाती है। फर्जी वेबसाइट पर लॉगिन करते ही ठग गेमिंग अकाउंट का नियंत्रण हासिल कर सकते हैं। वहीं, कुछ मामलों में बच्चों से अभिभावकों के मोबाइल या बैंक कार्ड की जानकारी लेकर आर्थिक नुकसान पहुंचाया जाता है।एसपी ने सलाह दी कि मुफ्त या सस्ते गेमिंग कॉइन के ऑफर पर भरोसा न करें। किसी अनजान लिंक पर क्लिक करने, संदिग्ध एप डाउनलोड करने या किसी के साथ स्क्रीन साझा करने से बचें।अकाउंट का पासवर्ड और ओटीपी किसी को न बताएं। गेमिंग करेंसी की खरीदारी केवल आधिकारिक प्लेटफॉर्म से करें। अभिभावक बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नियमित नजर रखें और उन्हें साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करें।ऑनलाइन गेमिंग या किसी अन्य तरीके से साइबर ठगी होने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें।