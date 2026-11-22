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शिविर का शुभारंभ नगर परिषद चेयरपर्सन विनीता पीपल और मार्केट कमेटी के सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी नरेंद्र कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद सामूहिक रूप से वंदे मातरम् का गायन किया गया।विनीता पीपल ने कहा कि रक्तदान महादान है। रक्त की कोई कृत्रिम विकल्प नहीं है और जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराने के लिए स्वैच्छिक रक्तदान जरूरी है। नरेंद्र कुमार ने भी रक्तदाताओं की सराहना करते हुए स्वस्थ लोगों से नियमित रूप से रक्तदान करने का आह्वान किया।शिविर में बाबा फरीद सेवा ट्रस्ट, भारत विकास परिषद की श्रीराम एवं विवेकानंद शाखा, रोटरी क्लब ऑफ रेवाड़ी मेन, जनसेवा ब्लड बैंक का सहयोग रहा। मेडिकल टीम ने सुरक्षा मानकों का ध्यान रखते हुए रक्त संग्रह किया। रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र और बैज देकर सम्मानित किया गया।