विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

भगवान के रथ के साथ यात्रा जैनपुरी से शुरू होकर शहर के प्रमुख बाजारों से होते हुए अतिशय क्षेत्र जैन नसियाजी पहुंची। इसमें जैन शिक्षण संस्थाओं की ओर से तैयार की गई विभिन्न झांकियां प्रदर्शित की गईं।विद्यार्थियों के साथ समाज के सैकड़ों लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। जैन पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों की ओर से फिल्म बॉर्डर-2 पर आधारित देशभक्ति झांकी विशेष आकर्षण रही।भगवान के रथ का सारथी बनने का सौभाग्य जैन समाज के प्रधान महेंद्र कुमार जैन को मिला।उन्हें सुरेश चंद जैन और अमित जैन ने रथ में विराजमान कराया। वहीं, श्रीजी के रथ पर मनीष जैन, रमेश चंद जैन, सुधीर जैन, अमित जैन और विपिन जैन बैठे। संवाद