Rewari News: स्वास्थ्य शिविर में टीबी, मधुमेह, रक्तचाप, खून की कमी और बलगम की जांच की

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

शिविर में ग्रामीणों को क्षय रोग के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ विभिन्न स्वास्थ्य जांच सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गईं। इस दौरान ग्रामीणों को टीबी के लक्षणों, बीमारी फैलने के कारणों, बचाव के उपायों और समय पर जांच एवं उपचार के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।डीपीसी सीमा अंसारी ने बताया कि टीबी उन्मूलन कार्यक्रम का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचकर बीमारी की पहचान करना और लोगों को इसके प्रति जागरूक करना है।उन्होंने कहा कि टीबी एक संक्रामक बीमारी है, लेकिन समय पर पहचान और पूरा उपचार मिलने पर इससे ठीक हुआ जा सकता है। इसलिए लोगों को बीमारी के शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर जांच करवानी चाहिए।उन्होंने बताया कि शिविर में पात्र व्यक्तियों की विभिन्न स्वास्थ्य जांच की गई। इसमें टीबी की जांच के साथ मधुमेह, रक्तचाप, एनीमिया और बलगम की जांच शामिल रही। शिविर के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने और नियमित जांच करवाने का संदेश भी दिया गया।टीम के सदस्यों ने ग्रामीणों को टीबी से संबंधित भ्रांतियों को दूर करने और बीमारी से पीड़ित लोगों के प्रति सकारात्मक व्यवहार रखने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर जिला टीम लीडर प्रियंका, छायांक अलवरिया, आशीष, नीतू, ममता और पीपीएम विनीता सहित टीम के अन्य सदस्य मौजूद रहे।