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पिछले कुछ दिनों तक मौसम सामान्य रहने के कारण कारोबार की रफ्तार धीमी थी, लेकिन तापमान में गिरावट और ठंडी हवाएं चलने से अब मांग बढ़ने लगी है। बाजार में ऊनी और सूती रजाइयों के साथ गर्म कंबलों की खरीदारी भी शुरू हो गई है। इस बार रजाइयों की कीमत वजन के हिसाब से तय की जा रही है।बाजार में दो किलो की रजाई 700 से 800 रुपये, साढ़े तीन किलो की करीब 950 रुपये, चार किलो की 1450 रुपये और पांच किलो की रजाई 1700 रुपये में उपलब्ध है।कारीगरों का कहना है कि ठंड का मौसम शुरू होने से पहले ही उन्होंने रजाइयों और कंबलों की तैयारी शुरू कर दी थी। अब ग्राहकों के ऑर्डर बढ़ने के साथ काम में तेजी आई है। दुकानदारों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट होने पर खरीदारी बढ़ेगी। इससे रजाई-कंबल तैयार करने वाले कारीगरों और कारोबारियों को भी अच्छा काम मिलने की संभावना है।सिलिकॉन की रजाइयों की भी बढ़ी मांगब्रास मार्केट स्थित रुई व्यापारी सकील ने बताया कि अब रजाई बनाने के ऑर्डर मिलने शुरू हो गए हैं। पहले ग्राहक कपास और रुई से बनी रजाइयों को अधिक पसंद करते थे, लेकिन अब फाइबर और सिलिकॉन की भराई वाली रजाइयों की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस बार कीमतों में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। हालांकि, मांग बढ़ने के साथ कीमतों में मामूली इजाफा हो सकता है। ठंड बढ़ने के साथ कारोबार में और तेजी आने की उम्मीद है।कारोबार में तेजी की उम्मीदब्रास मार्केट स्थित रजाई तैयार करने वाली कारीगर सीमा ने बताया कि सर्दी शुरू होने से पहले ही ग्राहकों के ऑर्डर मिलने लगे हैं। इससे कारीगरों में उत्साह है। उन्होंने कहा कि सर्दियों का मौसम उनके कारोबार के लिहाज से अच्छा रहता है। जैसे-जैसे ठंड बढ़ती है, दुकानों पर ग्राहकों की आवाजाही भी बढ़ने लगती है। रजाई और गद्दों की मांग बढ़ने से कारीगरों को रोजगार के बेहतर अवसर मिलते हैं।वजनरजाइयों की कीमत2 किलो-750 से 800 रुपये3.5 किलो900 से 950 रुपये4 किलो1300 से 1450 रुपये5 किलो1600 से 1700 रुपये