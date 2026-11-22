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आर्यन यादव ने हाल ही में एशिया कप में स्वर्ण पदक और थाईलैंड फेंसिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। उन्हें इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। विज्ञापन

इस अवसर पर सभा के महासचिव श्रीसतीश यादव ने कहा कि आर्यन की सफलता युवाओं के लिए प्रेरणादायक है और उनकी उपलब्धियां समाज के लिए गर्व की बात हैं। समारोह में उपस्थित लोगों ने आर्यन यादव की इस उपलब्धि पर बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। आर्यन यादव ने हाल ही में एशिया कप में स्वर्ण पदक और थाईलैंड फेंसिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। उन्हें इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है।इस अवसर पर सभा के महासचिव श्रीसतीश यादव ने कहा कि आर्यन की सफलता युवाओं के लिए प्रेरणादायक है और उनकी उपलब्धियां समाज के लिए गर्व की बात हैं। समारोह में उपस्थित लोगों ने आर्यन यादव की इस उपलब्धि पर बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

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रेवाड़ी। यादव कल्याण सभा के 12वें वार्षिकोत्सव में अंतरराष्ट्रीय तलवारबाजी खिलाड़ी आर्यन यादव को सर्वोच्च यादव गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि सुषमा यादव ने आर्यन की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है।