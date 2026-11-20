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वर्ष 2018 में धारूहेड़ा को जिले के सातवें खंड के रूप में मंजूरी दी गई थी लेकिन आठ साल के बाद स्थायी भवन निर्माण तो दूर, कार्यालय के लिए जमीन तक उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। नतीजा यह है कि पंचायत राज विभाग का यह महत्वपूर्ण कार्यालय आज भी गांव मसानी के सामुदायिक भवन में उधार के ठिकाने से चल रहा है।धारूहेड़ा खंड कार्यालय की शुरुआत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय धारूहेड़ा से हुई थी। इसके बाद कार्यालय को उप तहसील भवन में स्थानांतरित किया गया और अब यह मसानी के सामुदायिक भवन में संचालित हो रहा है।वर्ष 2018 में नया खंड गठित किया गया था तो क्या उस समय कार्यालय के लिए जमीन और भवन की योजना तैयार नहीं की गई थी, यदि योजना बनी थी तो आठ साल बाद भी उसका जमीन पर उतरना क्यों बाकी है?प्रशासनिक प्राथमिकताओं पर उठे सवालआकेड़ा के पूर्व सरपंच कृष्ण यादव आकेड़ा, पूर्व सरपंच मंजू तोंगड़, पूर्व सरपंच सुमित्रा देवी, पूर्व सरपंच रमेश कुमार ने कहा कि आठ साल तक एक महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय को अस्थायी व्यवस्था के सहारे चलाना महज भवन की कमी नहीं, बल्कि प्रशासनिक प्राथमिकताओं पर सवाल है। अब केवल आश्वासन और पत्राचार से काम नहीं चलेगा। सरकार को जमीन चिह्नित करने, बजट स्वीकृत कराने और स्थायी भवन निर्माण के लिए समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करनी चाहिए।धारुहेड़ा खण्ड में सम्मिलित की ये 53 पंचायतेंआकेड़ा, अलावलपुर, बलियर कला (मुंडिया खेड़ा), बालियर खुर्द, भटसाना, ढाकिया, डूंगरवास, फदनी(तुर्कियावास), गढ़ी अलावलपुर, घटाल महनियावास, जीतपुरा इस्तमुरार, जोनावास, जोनियावास, खिजुरी, कापड़ीवास, खरखड़ा, खटावली, राजपुरा अलमगीरपुर, सुनारिया असदपुर, मालपुरा, मलाहेड़ा, महेश्वरी, नंदरामपुर बास, ततारपुर खालसा, ततारपुर इस्तमुरार, खलियावास (तितरपुर), मसानी, निगानियावास, निखरी, रसगन, साल्हावास, भुडला, संगवाडी, लाधुवास गुर्जर, रालियावास, पांचोर(माजरी दूदा), पंचगांव, जड्थल, आशियाकी टप्पा जड्थल, सांपली, पिथनवास, लोधाना, काठूवास, कसौली, बोलनी, गढ़ी, बखापुर, कसौला, बगथला, मुकुंदपुर बसई, खेड़ी मोतला, लालपुर व डवाना।वर्जन:खंड कार्यालय और भवन निर्माण के लिए उचित स्थान की तलाश की जा रही है। जमीन का चयन होते ही संबंधित उच्च अधिकारियों और विभाग को प्रस्ताव भेज दिया जाएगा, ताकि आगे की प्रक्रिया शुरू की जा सके।-विजय कुमार, कार्यवाहक एसईपीओ