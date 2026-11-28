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इसके अलावा आंखों की रोशनी और दांतों से जुड़ी समस्याओं वाले बच्चे भी चिह्नित किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमें स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में पहुंचकर बच्चों की जांच कर रही हैं।बच्चों में खून की कमी का सामने आना उनके पोषण और खानपान पर ध्यान देने की जरूरत को दर्शाता है। जांच के दौरान ऐसे बच्चों की पहचान की जा रही है, जिन्हें आगे उपचार और स्वास्थ्य संबंधी सलाह की आवश्यकता है।वहीं आंखों की कमजोरी और दांतों की समस्याओं का समय रहते पता चलने से बच्चों को आगे की परेशानी से बचाने के लिए उपचार का मार्गदर्शन दिया जा सकता है।स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब कुपोषण के लक्षण वाले बच्चों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्क्रीनिंग के दौरान ऐसे बच्चों की स्थिति का आकलन किया जाएगा। गंभीर रूप से कुपोषित मिलने वाले बच्चों को बेहतर पोषण और चिकित्सकीय देखरेख के लिए नारनौल स्थित पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) भेजा जाएगा।डिप्टी सिविल सर्जन एवं नोडल अधिकारी डॉ. शंकर सिंह ने बताया कि सिविल सर्जन डॉ. नरेंद्र दहिया के मार्गदर्शन में आरबीएसके की टीमें 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों की स्वास्थ्य जांच कर रही हैं।इसमें आंगनबाड़ी केंद्रों के छोटे बच्चों से लेकर स्कूलों में पढ़ने वाले किशोर शामिल हैं। अभिभावकों, शिक्षकों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी बच्चों के खानपान, पोषण, स्वच्छता और नियमित स्वास्थ्य जांच के प्रति जागरूक किया जा रहा है।