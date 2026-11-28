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परीक्षा के दौरान नकल रोकने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रों पर विशेष निगरानी की व्यवस्था की गई थी। प्रवेश परीक्षा के लिए जिले में कुल 6302 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था।इनमें 3088 लड़के और 3214 लड़कियां शामिल थीं। परीक्षा में कुल 4035 विद्यार्थियों ने भाग लिया।इनमें 2128 लड़के और 1907 लड़कियां परीक्षा देने पहुंचे। इस तरह परीक्षा में कुल 64.03 प्रतिशत विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज की गई। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों की निगरानी के लिए आवश्यक प्रबंध किए गए, ताकि परीक्षा निष्पक्ष तरीके से आयोजित हो सके।परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की बड़ी परेशानी सामने नहीं आई और सभी केंद्रों पर परीक्षा निर्धारित व्यवस्था के तहत संपन्न हुई। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा छठी में प्रवेश के लिए आयोजित इस परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को चयनित किया जाएगा। चयनित विद्यार्थियों को नवोदय विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।