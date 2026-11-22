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समारोह की अध्यक्षता सभा के मुख्य संरक्षक महंत लालदास महाराज ने की, जबकि पूर्व कुलपति डॉ. सुषमा यादव मुख्य अतिथि रहीं। एचपीएससी सदस्य ममता यादव और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की पूर्व प्रोफेसर डॉ. लाली यादव विशिष्ट अतिथि रहीं। सभा के प्रधान रामबीर यादव ने स्वागत अध्यक्ष की भूमिका निभाई।समारोह में आईएएस, एचसीएस, पीएचडी, नीट, आईआईटी, आईआईएम, नेट-जेआरएफ सहित 10वीं और 12वीं कक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इसके अलावा साहित्य, कला, संस्कृति, कृषि, पर्यावरण, शिक्षा, खेल और महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले लोगों को विभिन्न पुरस्कार प्रदान किए गए।साहित्य के क्षेत्र में शुभराम शास्त्री, महिला सशक्तीकरण में प्रोफेसर धीरज यादव, खेल में रमन कोच सहित पांच अन्य खिलाड़ियों, समाजसेवा में राजकुमार, कॉरपोरेट क्षेत्र में आरपी यादव, पर्यावरण में सत्यदेव, कृषि में डॉ. नरेश तथा पत्रकारिता में कोमल राव और हरिओम को सम्मानित किया गया। चिकित्सा शिविरों के आयोजन के लिए डॉ. एसपी यादव और डॉ. अनिल यादव को भी सम्मान प्रदान किया गया।इस अवसर पर कमांडेंट आरके यादव के संपादन में तैयार यादव गौरव पत्रिका का विमोचन भी किया गया। सभा की ओर से धर्माचार्य धीरेंद्र शास्त्री तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर संगीत रागी के विवादित वक्तव्यों के विरोध में सर्वसम्मति से निंदा प्रस्ताव पारित किया गया।तीन पीढ़ियों और महिलाओं को सम्मानित करना सराहनीय : डॉ. सुषमा यादवपूर्व कुलपति डॉ. सुषमा यादव ने कहा कि प्रतिभा सम्मान समारोह की विशेषता है कि इसमें बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों यानी तीनों पीढ़ियों को एक मंच पर सम्मानित किया जाता है। तीन विशिष्ट महिलाओं को मंच पर स्थान देना बेटियों के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने युवाओं को मोबाइल की निर्भरता कम कर किताबें पढ़ने, कलम से लिखने और स्वयं सोचने की आदत विकसित करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि एआई और तकनीक का इस्तेमाल जरूरत के अनुसार करना चाहिए, न कि उन पर पूरी तरह निर्भर होना चाहिए। एचपीएससी सदस्य ममता यादव ने कहा कि बिना खर्ची-बिना पर्ची की नीति के तहत योग्य युवाओं को पारदर्शिता से नौकरियां मिल रही हैं। उन्होंने युवाओं को केवल सरकारी नौकरी तक सीमित न रहकर कौशल विकास, निजी क्षेत्र और स्वरोजगार के अवसर अपनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि युवा रोजगार पाने वाले ही नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले भी बनें।वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी संगठन की गतिविधियों की जानकारीसभा के प्रधान रामबीर यादव ने अतिथियों का स्वागत किया, जबकि महासचिव प्रोफेसर सतीश यादव ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर संगठन की गतिविधियों की जानकारी दी। साहित्यकार सत्यवीर नाहड़िया ने कार्यक्रम का संचालन किया। इस दौरान पूर्व विधायक रणधीर कापड़ीवास, प्रो. आरएस यादव, कमांडेंट आरके यादव, प्रो. एसपी यादव, डॉ. एमएस यादव, संजय, प्रो. प्रमोद यादव, डॉ. एलएस यादव, डॉ. आरके यादव, प्रोमिला, पीएस यादव, दलीप सिंह, मनोज, सुरेंद्र, मुकेश और राम अवतार सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे।समारोह में स्वामी समर्पणानंद महाराज और योगेंद्र ब्रह्मचारी भी मौजूद रहे। सभा की ओर से अतिथियों को स्मृति चिह्न भेंट किए गए।