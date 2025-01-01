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डहीना। गांव सीहा में यदुवंशी नर्सिंग होम व अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से आयोजित रक्तदान शिविर में 50 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। डॉ. मंजीत यदुवंशी की अगुवाई में आयोजित इस शिविर का शुभारंभ राधा-कृष्ण मंदिर के महाराज शंकरदास और बाबा रामस्वरूप दास मंदिर के दीप दास महाराज ने किया। आशीर्वाद ब्लड सेंटर ने भी सहयोग किया। शिविर में युवाओं ने रक्तदान किया। डॉ. दीपक यादव, डॉ. सुनील स्वामी और डॉ. सागर की टीम ने रक्त एकत्रित किया। महाराज शंकर दास और दीप दास ने कहा कि रक्तदान से जरूरतमंद मरीजों की जान बचाई जा सकती है। रक्त की एक यूनिट कई लोगों के जीवन को बचाने में सहायक हो सकती है।