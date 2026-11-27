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नौवीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्वरोजगार और नए व्यवसाय के अवसरों की पहचान करने के लिए तैयार किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में रचनात्मक सोच, समस्या समाधान, टीम भावना और आत्मनिर्भरता की क्षमता विकसित करना है।इसके तहत विद्यार्थी नौकरी की तलाश करने के बजाय स्वयं रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में सोच रहे हैं। खास बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भी उद्यमिता सीखने के लिए समान मंच उपलब्ध कराया जा रहा है।कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को 30 घंटे का विशेष पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है। इसमें विद्यार्थी समूह बनाकर अपने आसपास की वास्तविक समस्याओं की पहचान करते हैं।इसके बाद उनके समाधान के लिए नए और व्यावहारिक विचार तैयार किए जाते हैं। विद्यार्थी बाजार सर्वेक्षण करने, नमूना उत्पाद तैयार करने और अपने व्यावसायिक विचारों को प्रस्तुत करने का अभ्यास भी करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया से उन्हें व्यवसाय शुरू करने की शुरुआती समझ मिल रही है।