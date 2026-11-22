Rewari News: 1.27 लाख परिवारों को फिर मिलेगा राशन डिपो से सरसों का तेल
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sun, 22 Nov 2026 11:38 PM IST
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रेवाड़ी। लंबे इंतजार के बाद जिले के 1.27 लाख गरीब परिवारों को राशन डिपो से एक बार फिर सरसों का तेल मिलने लगा है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने अगस्त माह से तेल का वितरण बंद कर दिया था। अब सरकार ने दोबारा वितरण शुरू कर दिया है। अक्तूबर माह का स्टॉक डिपो पर पहुंचने के बाद लाभार्थियों को तेल देना शुरू कर दिया गया है।
अगस्त और सितंबर माह का बकाया स्टॉक भी जल्द पहुंचने की उम्मीद है। इससे महंगे दाम पर बाजार से तेल खरीदने को मजबूर परिवारों को राहत मिलेगी।
जिले में 234 राशन डिपो के माध्यम से करीब 1.27 लाख परिवारों को गेहूं, चीनी सहित अन्य खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। तेल वितरण बंद होने से गरीब परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा था।
अब दोबारा आपूर्ति शुरू होने से राशन कार्ड धारकों में खुशी है। लाभार्थियों को बायोमीट्रिक सत्यापन के बाद ही तेल दिया जाएगा।
इस बार तेल वितरण की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। पहले अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और बीपीएल परिवारों को दो लीटर तेल मिलता था। अब दो सदस्यों तक वाले परिवार को आधा लीटर, तीन से छह सदस्यों वाले परिवार को एक लीटर और सात या इससे अधिक सदस्यों वाले परिवार को डेढ़ लीटर सरसों का तेल मिलेगा।
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सहायक खाद्य आपूर्ति अधिकारी महेश कुमार ने बताया कि अक्तूबर माह के तेल का स्टॉक डिपो पर पहुंच चुका है और वितरण शुरू हो गया है। अगस्त माह के तेल का आवंटन भी कर दिया गया है। इसका स्टॉक जल्द डिपो पर पहुंच जाएगा। डिपो संचालकों को नियमानुसार वितरण के निर्देश दिए गए हैं। गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर संबंधित डिपो संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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अगस्त और सितंबर माह का बकाया स्टॉक भी जल्द पहुंचने की उम्मीद है। इससे महंगे दाम पर बाजार से तेल खरीदने को मजबूर परिवारों को राहत मिलेगी।
जिले में 234 राशन डिपो के माध्यम से करीब 1.27 लाख परिवारों को गेहूं, चीनी सहित अन्य खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। तेल वितरण बंद होने से गरीब परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा था।
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अब दोबारा आपूर्ति शुरू होने से राशन कार्ड धारकों में खुशी है। लाभार्थियों को बायोमीट्रिक सत्यापन के बाद ही तेल दिया जाएगा।
इस बार तेल वितरण की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। पहले अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और बीपीएल परिवारों को दो लीटर तेल मिलता था। अब दो सदस्यों तक वाले परिवार को आधा लीटर, तीन से छह सदस्यों वाले परिवार को एक लीटर और सात या इससे अधिक सदस्यों वाले परिवार को डेढ़ लीटर सरसों का तेल मिलेगा।
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सहायक खाद्य आपूर्ति अधिकारी महेश कुमार ने बताया कि अक्तूबर माह के तेल का स्टॉक डिपो पर पहुंच चुका है और वितरण शुरू हो गया है। अगस्त माह के तेल का आवंटन भी कर दिया गया है। इसका स्टॉक जल्द डिपो पर पहुंच जाएगा। डिपो संचालकों को नियमानुसार वितरण के निर्देश दिए गए हैं। गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर संबंधित डिपो संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।