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रोजगार मेले में कुल 15 कंपनियों ने भागीदारी की। कार्यक्रम में अतिरिक्त उपायुक्त एवं समग्र शिक्षा के जिला अध्यक्ष राहुल मोदी ने कहा कि हरियाणा सरकार की ओर से सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। एनएसक्यूएफ भी ऐसी ही एक योजना है, जिसके तहत विद्यार्थी बारहवीं कक्षा पास करने के बाद अपने अर्जित कौशल के आधार पर सीधे कंपनियों में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को ऐसे रोजगार मेलों का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। संवाद

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रेवाड़ी। समग्र शिक्षा की ओर से शुक्रवार को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे (एनएसक्यूएफ) के तहत रोजगार मेले का आयोजन किया गया। सेक्टर-4 स्थित जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा कार्यालय में आयोजित मेले में जिले के 40 सरकारी विद्यालयों के बारहवीं उत्तीर्ण 165 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इनमें से 114 विद्यार्थियों को विभिन्न कंपनियों ने नौकरी के लिए चयनित किया।