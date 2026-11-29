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संवाद न्यूज एजेंसीपानीपत। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से दिसंबर माह में आयोजित होने वाले आध्यात्मिक, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों की रूपरेखा जारी कर दी गई है। सेक्टर-25 हुडा पार्ट-2 स्थित ब्रह्माकुमारी सेंटर की मुख्य प्रभारी अंजना बहन ने बताया कि केंद्र पर दो दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कार्यक्रम आयोजित होगा।इसी प्रकार छह दिसंबर को स्नेह मिलन और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में सुबह विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा केंद्र पर प्रतिदिन सुबह सात से आठ बजे तक मुरली क्लास और शाम सात से आठ बजे तक मेडिटेशन क्लास नियमित रूप से आयोजित की जाएगी।वहीं, ज्ञान मानसरोवर रिट्रीट सेंटर में भी दिसंबर माह के दौरान कई विशेष आयोजन होंगे। पांच दिसंबर को दोपहर दो से चार बजे तक जूरिस्ट कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। छह दिसंबर को सुबह 10 से शाम पांच बजे तक कुमारियों की योग भट्टी लगेगी। इसके बाद नौ और 10 दिसंबर को माताओं तथा 12 और 13 दिसंबर को युगलों व अधरकुमारों के लिए विशेष आध्यात्मिक योग भट्टी का आयोजन किया जाएगा।स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ज्ञान मानसरोवर में 24 से 26 दिसंबर तक तीन दिवसीय नेचुरल लाइफस्टाइल हेल्थ कैंप लगाया जाएगा। वहीं, 27 दिसंबर को सुबह 10 बजे स्वास्थ्य जागृति सम्मेलन आयोजित होगा। इसमें विशेषज्ञ स्वस्थ जीवनशैली और राजयोग के महत्व पर जानकारी देंगे।