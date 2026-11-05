Panipat News: काबड़ी रोड पर गोदाम में 500 किलो की गांठ के नीचे दबने से हुई थी श्रमिक मंटू की मौत, परिजनों के आक्रोश और आरोपों के बाद मालिक पर प्राथमिकी

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माई सिटी रिपोर्टरपानीपत। काबड़ी रोड स्थित हरे कृष्णा एंटरप्राइजेज गोदाम में तीन दिन पहले हादसे में मंटू पर करीब 500 किलो की गांठ पड़ी थी। मंटू गांठ के नीचे दबने गंभीर रूप से घायल हो गया था। उपायुक्त के आदेश और परिजनों के आक्रोश के बाद पुराना औद्योगिक थाना पुलिस ने तीसरे दिन बुधवार को गोदाम मालिक पर प्राथमिकी दर्ज की है। परिजनों ने कार्रवाई तक शव लेने से मना कर दिया था। परिजनों व पूर्वांचल समाज के लोगों का आरोप है कि पुलिस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करने की बजाय फैक्टरी मालिक के पक्ष में बयान लिखवा रहे थे। पुलिस ने इन आरोपों को निराधार बताया है।वीणा देवी ने बताया कि वे मूल रूप से बिहार के छपरा जिले के मरहौरा गांव से हैं। वह अपने मंटू कुमार सिंह के साथ 25 साल से गंगा राम कॉलोनी में रहती थी। उनके पति काबड़ी रोड स्थित हरे कृष्ण इंटरप्राइजेज के गोदाम में तीन महीने से नौकरी करते थे। वे दो नवंबर की सुबह गोदाम में गए थे। गोदाम मालिक विक्रम उर्फ विक्की ने करीब 10 बजे ने मंटू को कपड़ों की भारी गांठों के ऊंचे चट्टे के पास काम करने को कहा। मंटू ने मालिक से खतरा जताया और गांठें गिरने की आंशका जताई। मालिक ने उनके साथ गाली-गलौज की और उनको जबरदस्ती काम पर लगा दिया। कुछ ही देर में करीब 500 किलो वजनी गांठ मंटू के ऊपर गिर गई। वे इनके नीचे दबने से बुरी तरह से घायल हो गए।एक घंटे तक अस्पताल ले जाने की गुहार लगाता रहा तड़पता मंटूपत्नी ने आरोप लगाया बताया कि हादसे के बाद गोदाम में मशीनरी न होने के कारण साथी मजदूरों ने मशक्कत कर उसे बाहर निकाला। घायल मंटू करीब एक घंटे तक मालिक विक्रम उर्फ विक्की के सामने हाथ जोड़कर अस्पताल ले जाने की गुहार लगाता रहा। गोदाम मालिक ने अस्पताल ले जाने की बजाय गाली गलौज शुरू कर दी। गोदाम के दूसरे मजदूरों के कहने पर उनको एक निजी अस्पताल ले जाया गया। यहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उन्होंने आरोप लगाए कि गोदाम में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे और 15-20 मजदूरों में से किसी का ईएसआई कार्ड तक नहीं बनाया गया था।