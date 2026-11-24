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माई सिटी रिपोर्टरपानीपत। गिरते तापमान और बढ़ती ठंड को देखते हुए नगर निगम ने निराश्रितों व जरूरतमंदों के लिए शहर में तीन रैन बसेरे शुरू कर दिए हैं। नगर निगम के एमई दीपक राणा ने मंगलवार को इनकी शुरुआत कराई। प्रत्येक रैन बसेरे में सात लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। देखरेख के लिए एक-एक कर्मचारी की ड्यूटी भी लगाई गई है।नगर निगम ने रेलवे स्टेशन के पास राजस्थानी धर्मशाला, जीटी रोड पर लालबत्ती चौक के नजदीक दमकल विभाग कार्यालय और जिला सचिवालय के सामने रैन बसेरे शुरू किए हैं। यहां ठहरने वालों के लिए गद्दे, कंबल, चादर और गर्म पेयजल के लिए केटल उपलब्ध कराई गई है।न्यूनतम तापमान 12 डिग्री पहुंचामंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रात के समय ठंड बढ़ने लगी है, जबकि सुबह-शाम ठंडी हवाओं के कारण लोग गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं।कृषि विज्ञान केंद्र उझा के जिला समन्वयक डॉ. सतपाल सिंह ने बताया कि आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है।नगर निगम के एमई दीपक राणा ने बताया कि तापमान में संभावित गिरावट को देखते हुए रैन बसेरे शुरू किए गए हैं, ताकि जरूरतमंदों को ठंड के दौरान सुरक्षित आश्रय मिल सके।