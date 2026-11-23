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- एनएसएस शिविर के तीसरे दिन मेयर कोमल सैनी ने किया युवाओं को प्रेरित- प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों ने दिखाई रचनात्मक प्रतिभासंवाद न्यूज एजेंसीपानीपत। गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल में आयोजित सात दिवसीय राज्य स्तरीय राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर के तीसरे दिन सोमवार को योग एवं प्राणायाम से की शुरुआत हुई। स्वयंसेवकों ने योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मेयर कोमल सैनी का स्वागत किया गया।मेयर कोमल सैनी ने कहा कि युवा पीढ़ी देश का भविष्य है। प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासन, स्वच्छता और राष्ट्रसेवा की भावना के साथ देश के विकास में भागीदार बनना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों को समय का सदुपयोग करने और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने के लिए प्रेरित किया।डॉ. शिवानी ने प्रश्नोत्तर शैली में विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता, परीक्षा की तैयारी और समय प्रबंधन के उपयोगी तरीके बताए। जिला कोऑर्डिनेटर एवं प्राचार्य सुनील मलिक ने विद्यार्थियों को अपनी मानसिक क्षमताओं को पहचानकर उनका सकारात्मक उपयोग करने के लिए प्रेरित किया।शिविर में पोस्टर, पेंटिंग और स्लोगन लेखन प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। प्रतिभागियों ने महिला सशक्तीकरण, नशामुक्त भारत, स्वच्छता, अनुशासन और राष्ट्रसेवा जैसे विषयों पर अपनी प्रतिभा दिखाई।निर्णायक मंडल के संयोजक प्रदीप मलिक ने कहा कि स्वस्थ शरीर, सकारात्मक विचार और सेवाभाव से ही सशक्त युवा एवं विकसित राष्ट्र का निर्माण संभव है। इस अवसर पर स्कूल निदेशक मनोज धमीजा, कार्यक्रम अधिकारी सुनीता, मन्नू देशवाल, दीप्ति मलिक, नरेश कुमारी, पवन गौतम, रविंद्र शर्मा, प्रवीण कुमार और राजू सहित अन्य उपस्थित रहे। निर्णायक मंडल में डॉ. शिल्पा, सुरेखा रानी, प्रदीप मलिक और सुरेंद्र राठी शामिल रहे।ये रहे प्रतियोगिताओं के परिणामपेंटिंगस्थान विद्यार्थी जिलाप्रथम आयुष पानीपतद्वितीय देवेंद्र पानीपततृतीय शुभम पानीपततृतीय चंचल फरीदाबादपोस्टर मेकिंगस्थान विद्यार्थी जिलाप्रथम निधिका फरीदाबादद्वितीय प्रीति पानीपततृतीय रितेश पानीपतस्लोगन लेखनस्थान विद्यार्थी जिलाप्रथम दीपिका पानीपतद्वितीय कनिका पानीपततृतीय दिव्या पानीपत29