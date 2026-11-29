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संवाद न्यूज एजेंसीसमालखा। चुलकाना गांव में बंदरों के बढ़ते आतंक और नजदीक स्थित शराब फैक्टरी से फैल रहे प्रदूषण को लेकर ग्रामीणों में रोष है। दोनों समस्याओं से परेशान ग्रामीणों ने रविवार को दाला पाना की चौपाल में पंचायत कर प्रशासन के समक्ष मामला उठाने का निर्णय लिया। ग्रामीण जल्द ही एसडीएम से मिलकर समस्याओं के समाधान की मांग करेंगे।ग्रामीण नवीन छौक्कर, राजू, रामभज, नरेश, जगदीश छौक्कर, तेलू, मलखान, साहब सिंह, महिपाल, रकम सिंह छौक्कर और बलबीर ने बताया कि गांव में बंदरों के झुंड गलियों और घरों की छतों पर घूमते रहते हैं। इनके आतंक के कारण अभिभावकों के लिए छोटे बच्चों को घर से बाहर अकेला छोड़ना मुश्किल हो गया है। घरों के बाहर कपड़े सुखाने या खाने-पीने का सामान रखने पर बंदर उसे उठा ले जाते हैं। उन्हें भगाने का प्रयास करने पर वे हमला करने के लिए दौड़ते हैं। डर के कारण कई बार लोगों को दिन में भी घरों के भीतर रहना पड़ता है।फैक्टरी की राख और दूषित पानी से बीमारियां फैलने का आरोपग्रामीणों ने गांव के नजदीक संचालित शराब फैक्टरी से फैल रहे प्रदूषण पर भी चिंता जताई। उनका आरोप है कि फैक्टरी से उड़ने वाली राख हवा के साथ गांव तक पहुंचती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन और सांस संबंधी परेशानियां हो रही हैं। ग्रामीणों ने फैक्टरी के कारण भूजल दूषित होने और गांव में काला पीलिया सहित अन्य बीमारियां फैलने का भी आरोप लगाया।ग्रामीणों का कहना है कि वे पहले भी कई बार इन समस्याओं से अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। हर बार आश्वासन मिलने से लोगों में नाराजगी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से गांव के पेयजल की गुणवत्ता और फैक्टरी से होने वाले प्रदूषण की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। साथ ही बंदरों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने और दोनों समस्याओं का स्थायी समाधान करने की अपील की है।16